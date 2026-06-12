Триумф за Гранж, сълзи за Хиршер (ОБЗОР)
Контузеният Присадов би Тед Лигети във втория манш на слалома Французинът Жан-Баптист Гранж сензационно спечели слалома от световното по ски във Вейл...
Следете всички новини, анализи и коментари за Гранж. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Контузеният Присадов би Тед Лигети във втория манш на слалома Французинът Жан-Баптист Гранж сензационно спечели слалома от световното по ски във Вейл...