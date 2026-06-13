Старозагорските Кукли с Grand prix от международен фестивал
Държавният куклен театър в Стара Загора се завърна с Голямата награда от 16-я Международен фестивал за професионално куклено изкуство за деца "Lut Fes...
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Държавният куклен театър в Стара Загора се завърна с Голямата награда от 16-я Международен фестивал за професионално куклено изкуство за деца "Lut Fes...