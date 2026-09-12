Огнян Герджиков с Гранд При от Правосъдните награди
Проф. Огнян Герджиков ще получи Гранд При на Годишните награди за правосъдие, които ще се състоят на 24-ти февруари в хотел Маринела - Кемпински. Това...
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Проф. Огнян Герджиков ще получи Гранд При на Годишните награди за правосъдие, които ще се състоят на 24-ти февруари в хотел Маринела - Кемпински. Това...
Куала Лумпур. Люис Хамилтън спечели квалификацията за Гран при на Малайзия. С втория си пореден пол-позишън пилоът на Мерцедес постави рекорд във Форм...
Сендай. Волейболистките ни от националния отбор по волейбол не се класираха за финалите на Гранд при. Те отстъпиха с 2:3 на САЩ в последния си мач от...
Сендай. Националният ни отбор по волейбол за жени победи драматично Чехия с 3:2 (20:25, 25:18, 25:17, 22:25, 15:8) във втория си мач от турнира в Груп...