Правят "Гранд Каньон – София" за 120 млн. лв.
Министерският съвет одобри проект на меморандум за разбирателство между правителството и инвеститора „Гаранти-Коза България" ЕАД относно изпълнение на...
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Министерският съвет одобри проект на меморандум за разбирателство между правителството и инвеститора „Гаранти-Коза България" ЕАД относно изпълнение на...