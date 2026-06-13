Ремонтират с естествени материали центъра на Разлог
Стартира ремонтът на централната градска част в Разлог. Благоустрояването цели постигането на стилово единство и поддържане на автентичния стил на гра...
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Стартира ремонтът на централната градска част в Разлог. Благоустрояването цели постигането на стилово единство и поддържане на автентичния стил на гра...