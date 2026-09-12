Недков: Трябва да градим държавата си отново
България има нужда от идея, категоричен е писателят
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България има нужда от идея, категоричен е писателят
С водосвет, отслужен от архиерейския наместник на Разград отец Георги Георгиев, бе възобновен строежът на втора царква в лудогорския град. Градежът...
Жителите на София да пазят онова, което се гради с парите на всички ни. Към това призова столиччният кмет Йорданка Фандъкова пред Нова ТВ, визирайки „...
Патриарх Максим направи първата копка на бъдещия храм, който се изгражда изцяло с дарения С водосвет на големия християнски празник Илинден започна в...