"Горчиво вино 2020" опияни книгомани
Маргарита Петкова получи наградата за цялостен принос
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Маргарита Петкова получи наградата за цялостен принос
Не бива да подменяме действителността, казваше авторът на "Горчиво вино" Големият лирик и публицист Евтим Евтимов почина вчера на 82. През последните...
Трети национален поетичен конкурс „Горчиво вино" организира Читалище „Братя Миладинови – 1914" – Петрич. Надпреварата бе учредена по случай 100-годишн...