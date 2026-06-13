Мая Манолова представи втора емисия "горановки"
Депутатът от БСП Мая Манолова представи в парламента втора емисия "горановки", като част от протестната кампания срещу ратификацията на новия дълг от...
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Депутатът от БСП Мая Манолова представи в парламента втора емисия "горановки", като част от протестната кампания срещу ратификацията на новия дълг от...