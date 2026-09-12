Игуаин отлетя, за да подпише с Челси
Сделката трябва да стане факт скоро
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Сделката трябва да стане факт скоро
"Ювентус" ще счупи всички трансферни рекорди в Италия ако купи Гонзало Игуаин. Италианският шампион ще преброи 94,7 млн. евро на "Наполи", с което да...
Нападателят на "Наполи" Гонзало Игуаин влезе в историята на италианския футбол. Голаджията заби хеттрик във вратата на "Фрозиноне" при победата с 4:0...