Гомис колабира по време на мача с "Тотнъм" (ВИДЕО)
Нападателят на Суонси Бафетимби Гомис припадна в началото на двубоя от 27-ия кръг на Висшата лига срещу "Тотнъм" в Лондон. 29-годишният национал на Фр...
Следете всички новини, анализи и коментари за Гомис. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Нападателят на Суонси Бафетимби Гомис припадна в началото на двубоя от 27-ия кръг на Висшата лига срещу "Тотнъм" в Лондон. 29-годишният национал на Фр...