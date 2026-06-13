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Голямото пътуване стартира

Голямото пътуване стартира

Голямото пътуване в последния почивен ден вече започна. Трафикът по пътищата в цялата страна е засилен. Някои водачи на автомобили са тръгнали на път...

13 април | 12:35
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