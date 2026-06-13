Пътна полиция: Пътувайте по-рано и не бързайте
Най-важното за шофьорите е да бъдат спокойни, да тръгнат по-рано на път и да спазват правилата за движение. Това каза инспектор Николай Крушарски от П...
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Най-важното за шофьорите е да бъдат спокойни, да тръгнат по-рано на път и да спазват правилата за движение. Това каза инспектор Николай Крушарски от П...
Голямото пътуване за празничните дни започна. Въпреки че мнозина се заричаха да не ходят в Гърция заради блокадата на границата от страна на фермери,...
Голямото пътуване в последния почивен ден вече започна. Трафикът по пътищата в цялата страна е засилен. Някои водачи на автомобили са тръгнали на път...