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Американският президент Джо Байдън тайно е одобрил трансфера на ракети ATACMS с голям обсег
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Американският президент Джо Байдън тайно е одобрил трансфера на ракети ATACMS с голям обсег
Изпитанието е проведено с цел засилване на "стратегическите ядрени възпиращи способности" на страната