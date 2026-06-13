ЦЕРН отново пуска адронния колайдер
ЦЕРН отново ще пусне в експлоатация големия адронен колайдер. На пресконференция генералният директор на ЦЕРН Ролф-Дитер Хойер съобщи, че сега се извъ...
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ЦЕРН отново ще пусне в експлоатация големия адронен колайдер. На пресконференция генералният директор на ЦЕРН Ролф-Дитер Хойер съобщи, че сега се извъ...