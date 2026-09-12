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Голи сцени и във Варна

Голи сцени и във Варна

Ултраси на "Спартак" пробваха да провалят реванша с "Литекс", като съблекат любимците си. Срещата бе прекратена за малко в 15-ата минута. Тогава около...

12 октомври | 17:35
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