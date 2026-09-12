Емилия Кларк мрази голите сцени
Емилия Кларк, която стана известна с ролята на Денерис Таргариен в сериала "Игра на тронове", заяви, че сексепизодите на телевизионния екран са прекал...
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Емилия Кларк, която стана известна с ролята на Денерис Таргариен в сериала "Игра на тронове", заяви, че сексепизодите на телевизионния екран са прекал...
Джесика Алба е доста сдържана по отношение на голите сцени. "Не искам баба и дядо да виждат гърдите ми. Това е всичко. Би било странно, като се събере...
Ултраси на "Спартак" пробваха да провалят реванша с "Литекс", като съблекат любимците си. Срещата бе прекратена за малко в 15-ата минута. Тогава около...