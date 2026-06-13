За първи път: Голф игрище купи чартър
За първи път голф комплекс „Лайтхаус голф енд СПА ризорт" е закупил чартър от родния авиопревозвач „България еър", съобщи за „Стандарт" Мария Стамова...
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За първи път голф комплекс „Лайтхаус голф енд СПА ризорт" е закупил чартър от родния авиопревозвач „България еър", съобщи за „Стандарт" Мария Стамова...