Разходка с Гогол в Народния театър
Отличният спектакъл на Катя Петрова е по „Нос“, „Шинел“ и други текстове на гения
Следете всички новини, анализи и коментари за Гогол. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Отличният спектакъл на Катя Петрова е по „Нос“, „Шинел“ и други текстове на гения
Стелиан Радев в "Дневникът на един луд"
Известният режисьор Никола Петков събра доайени за рецитали и спектакли Звезди със сребро в косите жънат успехи в Народния с "Женитба" Никола Петков...