Yettel получи признание за политиките си за управление на таланта
Над 79% от лидерите в компанията са вътрешно промотирани служители
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Над 79% от лидерите в компанията са вътрешно промотирани служители
Министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов връчи първа награда на Елаците-Мед АД
Община Димитровград е сред номинираните в категория "Общинска администрация" в годишните награди на Българската асоциация по информационни технологии...
Журналистите от любимия вестник доказаха, че са майстори и в писането, и в гозбите