По китайски: Червен плик с пари за ЧНГ
Щастливи числа: 3, 4, 9Цветове: алено, зелено, лилавоЦветя: карамфил, иглика, теменужкаКъсметлийска посока: Запад Тържества разтърсиха почти цялото з...
Следете всички новини, анализи и коментари за Годината На Овцата. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Щастливи числа: 3, 4, 9Цветове: алено, зелено, лилавоЦветя: карамфил, иглика, теменужкаКъсметлийска посока: Запад Тържества разтърсиха почти цялото з...
Сега е моментът за Менделсон, не подхващайте нови връзки Според китайския хороскоп 2015 е годината на синьо-зелената дървена Овца. В съответствие с к...
Идва годината на дървената овца, а според китайския календар тя е изпълнена с прекрасни възможности. Овцата е осмият знак, а числото 8 носи три от най...