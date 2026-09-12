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Щъркели си вдигнаха нов дом

Щъркели си вдигнаха нов дом

Двойка бели щъркели свиха ново гнездо в трънското село Неделково. Наскоро предишният им дом върху електрически стълб беше пометен от ураганен вятър. Т...

12 юли | 18:30
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