Голяма новина за най-известните щъркели у нас
Съобщи я Димитър Попов от Българското дружество за защита на птиците
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Съобщи я Димитър Попов от Българското дружество за защита на птиците
Живеят под един покрив
Хората в санданското село Струма положиха сериозни грижи за посрещането на своя любим щъркел тази година. Те наеха частна фирма, за да може с помощта...
Двойка бели щъркели свиха ново гнездо в трънското село Неделково. Наскоро предишният им дом върху електрически стълб беше пометен от ураганен вятър. Т...