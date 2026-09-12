Водопад "Вара" - бижу от Стара планина
Най-подходящи за посещението му са месеците април и май
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Най-подходящи за посещението му са месеците април и май
За щастие пострадали няма
Мъж от циганската махала във врачанското село Гложене, е заклал жена си и след това направил опитал да се самоубие
Враца. Четири сандъка с немски противотанкови мини са цъкали десетилетия в стара къща. На опасната находка се натъкнал врачанина Пламен Петров в понед...