Сметки без кръчмар, но с политическо чили за Ф-16
Със сигурност новите изтребители няма да ни струват повече от 2 млрд. лева
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Със сигурност новите изтребители няма да ни струват повече от 2 млрд. лева
София става дигиталната столица на света
Присъединяването на СДС и на едно от БЗНС-тата към Реформаторския блок е стимулирано от разместването на политическите пластове в резултат на вълната...