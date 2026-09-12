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Хванаха гълъб наркотрафикант

Хванаха гълъб наркотрафикант

Гълъб бе заловен да пренася марихуана и кокаин в близост до затвор в Коста Рика, предаде агенция ЮПИ. Птицата е била хваната на местопрестъпление край...

14 август | 18:05
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