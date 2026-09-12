Азис притесни хората! Гълъби за обяд
Влязохме в един супермаркет, който е на 12 км от нас и си напазарувахме по български, написа още той
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Влязохме в един супермаркет, който е на 12 км от нас и си напазарувахме по български, написа още той
Това място било отредено за совата
Птицата е отгледана във специализираната ферма Жоел Фершот
Гълъб бе заловен да пренася марихуана и кокаин в близост до затвор в Коста Рика, предаде агенция ЮПИ. Птицата е била хваната на местопрестъпление край...