Иво Сиромахов разплака хиляди чугунени глави у нас! Истината
Много интересен пост за страдащите по комунизма
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Много интересен пост за страдащите по комунизма
Ето думите на министър Калин Стоянов
Кайро. Пет глави на царски статуи от времето на фараоните в Египет са били открити от френски и египетски археолози южно от Луксор. Това съобщи египет...