Без пенсионери в МВР? Калин Георгиев ги защити
Системата беше подложено на тотална деструкция, но момчетата продължават да работят, каза той
Следете всички новини, анализи и коментари за Главен Секретар Мвр. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Системата беше подложено на тотална деструкция, но момчетата продължават да работят, каза той
Лъжи и некадърност, каза Крачунов. Кой е Гошо Тъпото - пита Стефан Ташев
София. Главният секретар на МВР Калин Георгиев се възмути от липсата на медийно и обществено доверие към работата на силовото ведомство и прокуратурат...