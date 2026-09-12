Всичко за Главен Секретар Мвр

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Георгиев: МВР търси обич

Георгиев: МВР търси обич

София. Главният секретар на МВР Калин Георгиев се възмути от липсата на медийно и обществено доверие към работата на силовото ведомство и прокуратурат...

13 април | 22:20
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