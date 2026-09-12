Всичко за Главен Редактор

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Блъсков купи "Труд"

Блъсков купи "Труд"

София. Главният редактор на в. "Репортер" и дългогодишен вестникар Петьо Блъсков купува печатните издания "Труд" и "Жълт Труд". В четвъртък той е подп...

17 април | 17:48
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Рокада на върха във в. "Марица"

Рокада на върха във в. "Марица"

Пловдив. Вестник "Марица" има нов главен редактор. Начело на изданието застава Руси Чернев, който сменя досегашния шеф Любомир Минчев. Новият главен р...

28 октомври | 20:50
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