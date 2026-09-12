ЧРД на Славка Бозукова, главен редактор на в. "Стандарт"

Славче, накара ни да вярваме в чудеса! И да ги постигаме! Показа ни, че и в най-трудните времена можем не просто да оцеляваме, а да побеждаваме. Чест...