Валери Запрянов: "Стандарт" се роди като различния вестник (ВИДЕО)
Бяхме екип, бяхме приятели и останахме такива, а това е най-важното
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Бяхме екип, бяхме приятели и останахме такива, а това е най-важното
Тя е родом от Рим и владее четири езика
Рула Халаф е родена в Ливан и е работила като журналист в Близкия изток
Главният редактор на турското издание Today's Zaman Бюлент Кенеш бе арестуван снощи по обвинения, че е обидил президента на страната Реджеп Ердедон в...
"Джумхуриет" изнесъл секретна информация Адвокатите на турския президент Реджеп Ердоган поискаха доживотна присъда за главния редактор на в. "Джумхур...
За първи път жена оглави 200-годишния британски вестник "Гардиън", съобщиха местните медии. Това е Катрин Уайнър, която работи в изданието от 1997 г....
Славче, накара ни да вярваме в чудеса! И да ги постигаме! Показа ни, че и в най-трудните времена можем не просто да оцеляваме, а да побеждаваме. Чест...
София. Главният редактор на в. "Репортер" и дългогодишен вестникар Петьо Блъсков купува печатните издания "Труд" и "Жълт Труд". В четвъртък той е подп...
Рияд. За първи път в историята на Саудитска Арабия жена бе назначена за главен редактор на вестник, предаде АП. На страницата на онлайн изданието на а...
Пловдив. Вестник "Марица" има нов главен редактор. Начело на изданието застава Руси Чернев, който сменя досегашния шеф Любомир Минчев. Новият главен р...