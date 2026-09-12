United Group назначава д-р Ким Кайлсбек Ларсен за Главен директор „Технологии и ИТ“
Заемал е старши ръководни длъжности в Deutsche Telekom, T-Mobile и Ooredoo Group
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Заемал е старши ръководни длъжности в Deutsche Telekom, T-Mobile и Ooredoo Group
Цветанка Минчева е избрана за председател на УС и Главен изпълнителен директор, назначението подлежи на одобрение от регулаторните органи
Със заповед на министъра на правосъдието Екатерина Захариева от днес Гергана Георгиева е назначена за главен директор на Главна дирекция „Изпълнение н...