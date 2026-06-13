Санкциониран от полицията избран за главатар на протестиращите в Ст
В знак на солидарност протестиращите събрали парите, които платил за глобата,
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В знак на солидарност протестиращите събрали парите, които платил за глобата,
Таньо Димов е бил глобен, защото се отклонил от снощното шествие и създал предпоставки за ПТП
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Над 12 000 души се включиха в тунизийската столица в марш срещу тероризма, посветен на 22-те жертви на атентата в музея "Бардо", предаде ТАСС. Участни...