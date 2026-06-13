Местан: Драматични гласувания може да разместят позициите
Ако ДПС не гласуваше в Народното събрание за плоския данък, за пенсионната реформа и накрая за дълга, днес щяхме да бъдем в режим на оставка на господ...
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Ако ДПС не гласуваше в Народното събрание за плоския данък, за пенсионната реформа и накрая за дълга, днес щяхме да бъдем в режим на оставка на господ...