Гласуваме с бели бюлетини, печатат ги в БНБ
Ще се съхраняват в определени от областния управител за целта помещения
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Ще се съхраняват в определени от областния управител за целта помещения
Бюлeтинaтa ce пpиeмa зa вaлиднa, aĸo в ĸpъгчeтaтa c пpeдпoчитaния зa ĸaндидaти зa oбщинcĸи cъвeтници ca oтбeлязaни cъc знaĸ X или V
Всички граждани на ЕС, живеещи в чужбина, трябва да могат да гласуват на изборите за Европарламент. Това се казва в официално предложение на ЕП за про...