Гласът на Сорос замлъкна. Край на океана от пари
"Гласът на Америка" и Радио "Свобода" спират излъчване
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"Гласът на Америка" и Радио "Свобода" спират излъчване
Те са съставени от радикални леви и луди хора, които "хабят 1 млрд. долара годишно"
Voice of America е международен медиен оператор, който работи на повече от 40 езика онлайн и по радиото и телевизията
Москва. Договорът на радио „Гласът на Америка" в Москва на честота 810 AM е прекратен, съобщи директорът на агенция „Русия днес" Дмитрий Киселев. "Н...