Зловеща находка! Голяма контрабанда на ГКПП "Лесово"
Ето какво намериха полицаите на границата
Следете всички новини, анализи и коментари за Гкпп Лесово. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ето какво намериха полицаите на границата
През изминалото денонощие са предотвратени опити за нарушение на границата на 215 имигранти Днес към 9.30 часа на ГКПП Лесово за влизане в страната...
Ямбол. Над 10-километрова е колоната от ТИР-ове на турска територия, преди граничен пункт „Лесово", предаде bTV. Някои от шофьорите, между които и мно...