Нови смарт гишета за бордни карти намаляват опашките на летище София
Новата система включва най-съвременно поколение IATA-съвместими електронни гишета и софтуер за връзка със системите на летището и авиокомпаниите
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Новата система включва най-съвременно поколение IATA-съвместими електронни гишета и софтуер за връзка със системите на летището и авиокомпаниите
Развитието на зоната за заминаване е планирано за 2023 година
Всички гишета ще работят на пълно работно време - до 17:30 ч
Причината е масовото изтичане на валидността на документите за самоличност.
Терминалът за заминаващи е ремонтиран изцяло, след като на 22 март трима терористи взривиха бомби, убивайки десетки невинни, съобщава БНР. Според опер...
Гишетата за документи за самоличност ще работят със специално работно време заради изборите. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.И уточниха, че по тоз...
В столичния КАТ са затворили гишетата, тъй като са свършили новите талони, научи "Стандарт". Все още не се знае дали и утре ще бъде подновена работата...
София. Допълнителни 55 гишета, на които гражданите ще подават данъчните си декларации, ще бъдат отворени в "Български пощи" ЕАД. От пресцентъра на дър...