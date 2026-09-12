Първи подробности за момчето, което се хвърли от 4-ия етаж на училището си
Зам.-министър на образованието бил в школото
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Зам.-министър на образованието бил в школото
Деветокласник от Финансово-стопанска гимназия "Атанас Буров" Хасково беше настанен с амнезия в неврохирургия на местната болница след бой заради момич...
Карлово. Гимназист се е самоубил след употреба на алкохол на Ивановден. Това съобщи БНР. Висящо на дърво безжизнено тяло на младеж е било намерено в ц...
Перник. Единадесетокласник преджоби учителката си. 17-годишният ученик отмъкнал 100 лева от чантата на даскалицата. Инцидентът станал по време на гол...