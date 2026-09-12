Всичко за Гимназист

Следете всички новини, анализи и коментари за Гимназист. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Любопитно Моят град
Гимназист обра учителката си

Гимназист обра учителката си

Перник. Единадесетокласник преджоби учителката си. 17-годишният ученик отмъкнал 100 лева от чантата на даскалицата. Инцидентът станал по време на гол...

04 декември | 15:05
0 коментара
11283