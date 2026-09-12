Гордост за българската гимнастика
В индивидуалният многобой Руслан Делибалтов завърши 4-ти, а Теодор Трифонов е 5-ти
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В индивидуалният многобой Руслан Делибалтов завърши 4-ти, а Теодор Трифонов е 5-ти
Димитър Димитров, който стана четвърти на Световната купа по спортна гимнастика и акробатика във Варна, тропна хорце. 18-годишният талант бе сред 78-т...
Криминалисти подозират, че Димитър Делипапазов може да се е самоубил Европейският шампион на халки от 80-те Димитър Делипапазов - Вожда загина при по...
Не тая болка от Атина, не се сринах и за миг, казва легендарният гимнастик Йордан Йовчев Йордан Йовчев държи рекорд с участието си в шест олимпиади,...