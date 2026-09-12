Стрелецът от Мерисвил бил ядосан на момиче
Мерисвил. Ученикът, който стреля в претъпкано кефене в гимназия снощи в град Мерисвил, близо до Сиатъл, се е бил ядосал на момиче, споделят негови съу...
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Мерисвил. Ученикът, който стреля в претъпкано кефене в гимназия снощи в град Мерисвил, близо до Сиатъл, се е бил ядосал на момиче, споделят негови съу...
Сливен. Ученици от Природо-математическата гимназия в Сливен протестираха срещу застрояването на градинката пред училището им, което е в центъра на гр...
Благоевград. Отличник на езиковата гимназия в Благоевград бе зверски пребит от банда тийнейджъри. Инцидентът с 16-годишния младеж стана след полунощ в...