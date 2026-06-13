Нови разкрития за убийството на граничаря. Гилзите
Заподозрени са двама турски граждани
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Заподозрени са двама турски граждани
Открити са нови улики
Атентаторите в столицата са уцелили предната дясна врата на бронирания джип "Мерцедес" на Алексей Петров. Той е бил в колата, но не е пострадал. Минут...
Кръв и гилзи има днес по улиците на квартал "Диво селище" в Куманово, който бе център на престрелките между албански терористи и македонската полиция....