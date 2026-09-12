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Все пак строят в парка "Гези"

Все пак строят в парка "Гези"

Истанбул. Турски съд вчера изненадващо отмени решението за замразяване на строителството в парка "Гези" в Истанбул, което бе взето от друга съдебна ин...

23 юли | 22:16
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