Ердоган съживява плановете за парка "Гези"
Противоречивите планове за реконструкция на парка "Гези" в Истанбул, които предизвикаха масови протести през 2013 г., ще бъдат възобновени и изпълнени...
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Противоречивите планове за реконструкция на парка "Гези" в Истанбул, които предизвикаха масови протести през 2013 г., ще бъдат възобновени и изпълнени...
Протестите на "Таксим" през 2013 г., архив
Истанбул. Повече от две дузини турски активисти, които подмогнаха началото на масовите антиправителствени протести в Турция миналата година, ще бъдат...
Истанбул. Между 120 и 160 души са задържани от полицията по време на демонстрациите по случай годишнината от избухването на протестите за парка Гези,...
Истанбул. Нови протести се очакват днес в Турция по повод първата годишнина от съпротивата на студенти срещу застрояването на парка Гези в Истанбул, к...
Анкара. Обстановката от египетския площад „Тахрир" в Кайро няма как да се пренесе по площадите в Турция. Това заяви турският премиер Реджеп Тайип Ердо...
Анкара. Турция ще забрани политическите и социални лозунги на спортни мероприятия. Турското правителство подготвя мерки срещу футболните агитки, които...
Истанбул. Турски съд вчера изненадващо отмени решението за замразяване на строителството в парка "Гези" в Истанбул, което бе взето от друга съдебна ин...
Истанбул. Регионалният административен съд в Истанбул анулира решението за преустановяване на благоустройствените работи в парк „Гези". Това бе в осно...
Истанбул. Губернаторът на Истанбул предупреди, че планираната демонстрация на протестиращите в града на площад Таксим е незаконна и че полицията ще ра...
Използвани са сълзотворен газ и водни струи
Ердоган: Имате 24 часа да опразните парка