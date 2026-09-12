Френска компания брои 3,21 млрд евро за „Гетуик”
Френска компания брои 3,21 млрд евро за „Гетуик”
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Френска компания брои 3,21 млрд евро за „Гетуик”
Над 120 000 пътници бяха блокирани на едно от най-натоварените британски летища
Работата на атакувания с дроново аеропорт обаче не е възстановена напълно
Вятърът се движеше със 170 км/ч като нанесе щети на строителни кранове
В лондонското летище "Гетуик" в момента се провежда спешна евакуация на пътниците, съобщава RT. Все още не са обявени официално причините. Очевидци т...