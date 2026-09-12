Най-очакваната вест дойде от Нидерландия! Ето кой е командирът
Той ще оглави кабинет, за който четирите партии казаха, че ще има по-слаби връзки с парламента
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Той ще оглави кабинет, за който четирите партии казаха, че ще има по-слаби връзки с парламента
Партия на свободата печели 7 места в новия Европейски парламент
Неговата крайнодясна Партия на свободата спечели най-много гласове миналата година
"Тефлоновият Марк" още дърпа конците, може да се окаже най-силният ни коз
Срещата ще се проведе във Флоренция и на нея ще присъстват още Матео Салвини и Марин Льо Пен
Хага. Крайнодесният холандски популист Геeрт Вилдерс вчера протестира пред румънското посолство в Хага срещу отварянето на границите за български и ру...