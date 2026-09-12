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Убиха германец в Йемен

Убиха германец в Йемен

Сана. Сътрудник на германското посолство в Йемен е убит при нападение. Това предаде АФП. „После се оказа, че посланичката на Германия в Сана едва не...

06 октомври | 16:37
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