Убиха германец в Йемен
Сана. Сътрудник на германското посолство в Йемен е убит при нападение. Това предаде АФП. „После се оказа, че посланичката на Германия в Сана едва не...
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Сана. Сътрудник на германското посолство в Йемен е убит при нападение. Това предаде АФП. „После се оказа, че посланичката на Германия в Сана едва не...
От понеделник стартират подписка срещу Сотир Цацаров
София. За 33-ти пореден ден се провежда антиправителственото шествие ДАНСWithMe. За днес протестиращите планират да посетят посолството на Германия, з...