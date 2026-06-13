Отваря се вратата за германски инвестиции
60 000 българи работят в немски компании или свързани с тях структури Дуалното обучение допринася за повишаване на квалификацията, каза д-р Митко Вас...
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60 000 българи работят в немски компании или свързани с тях структури Дуалното обучение допринася за повишаване на квалификацията, каза д-р Митко Вас...