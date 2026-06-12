Терорист планирал да убие певица от "Спайс гърлс"
Гери Халиуел била под заплаха заради приятелството си с Джордж Майкъл
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Гери Халиуел била под заплаха заради приятелството си с Джордж Майкъл
Сватба ще събере певиците от бившата банда "Spice girls". Гери Халиуел, която ще се омъжи за шефа на състезателния автомобилен екип Infiniti Red Bull...