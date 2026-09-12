Сериал 2 - PR моделката е в глобена болница
Разправията тръгна с ваксинирането на топ модела Гери Дончева
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Разправията тръгна с ваксинирането на топ модела Гери Дончева
Гери Дончева стяга багажа за "Фермата", където вече я очакват Елен Колева, Ася Капчикова, рапърът DEE и Крум Савов. Моделката, тв водеща, актриса и ав...
Топмоделката подари на кавалерите си Румънеца и Енчев маратонки от дизайнера на Риана Гери Дончева, Румънеца и Енчев се щракнаха за коледна честитка....