Георги Терзиев : Да не забравяме с какъв отбор играхме
Тук няма истерия с коронавируса
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Тук няма истерия с коронавируса
Защитникът на "Лудогорец" Георги Терзиев се оказва апетитна хапка за още един сериозен европейски отбор. Става въпрос за руския "Рубин", където рита Б...
Националът Георги Терзиев ще остане в "Лудогорец". От няколко месеца непрекъснато се твърди, че "Лацио" го следи и чака договорът му да изтече през юн...
Защитникът на "Лудогорец" Георги Терзиев отново е актуално име за "Лацио", пише "Куриере деле сера". Според изданието римските "орли" ще направят нов...
Рим. Италианските медии продължават да спекулират с евентуалния трансфер на бранителя на Лудогорец Георги Терзиев в Лацио. Защитникът официално заяви,...
"Динамо" (Киев) ще привлече Георги Терзиев от "Лудогорец", съобщава "ilmessaggero". Украинският гранд е готов да брои над 2 милиона евро за защитника,...
Оферта от Англия вдига цената на Терзиев Думата на албански спец може да донесе 5 милиона евро в касата на "Лудогорец". Става въпрос за спортния дире...
Терзиев (с номер 55) току-що е вкарал на "Ливърпул"
Терзиев и Десподов от "Литекс" в плановете на римляните Бърз трансфер в чужбина може да направи един от героите за "Лудогорец" в Шампионската лига Ге...
Правец. Капитанът на младежкия национален отбор Георги Терзиев ще отсъства от терените в следващите два месеца. Централният защитник на Лудогорец полу...
Разград. Отборът на Лудогорец привлече капитана на Черноморец и младежкия национален отбор Георги Терзиев. Днес двата клуба постигнаха договорка за...
Сливен. Футболистите от младежкия национален отбор и треньорите им дариха пари за лечението на Десислава Чанева. Момичето беше блъснато от Георги Терз...
Сливен. Районна прокуратура Сливен не е сключвала споразумение с Георги Терзиев за катастрофата, причинена от него миналата седмица. Това съобщи пред...
200 зяпачи след сблъсъка, цял отбор успокоявал футболния национал