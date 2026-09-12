Всичко за Георги Терзиев

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Национал остава в "Лудогорец"

Национал остава в "Лудогорец"

Националът Георги Терзиев ще остане в "Лудогорец". От няколко месеца непрекъснато се твърди, че "Лацио" го следи и чака договорът му да изтече през юн...

20 ноември | 21:30
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"Лацио" пак се цели в Терзиев

"Лацио" пак се цели в Терзиев

Защитникът на "Лудогорец" Георги Терзиев отново е актуално име за "Лацио", пише "Куриере деле сера". Според изданието римските "орли" ще направят нов...

31 октомври | 19:20
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