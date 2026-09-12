Първанов иска коалиция, вярва на Орешарски
Плевен. Бившият президент Георги Първанов се обяви категорично за коалиционната форма на бъдещо управление и удари мощно рамо на сочения от БСП за сле...
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Плевен. Бившият президент Георги Първанов се обяви категорично за коалиционната форма на бъдещо управление и удари мощно рамо на сочения от БСП за сле...
София. Трима български президенти ще държат речи на конференцията по случай "90 години от раждането на общонационалния лидер Гейдар Алиев" на 23 апри...
София. Георги Първанов, президент на България от 2002 до 2012, заяви , че ще съди лидера на РЗС Яне Янев. В ефира на Нова телевизия Янев обяви, че П...
До мен не е стигал доклад за СРС-та, каза бившият президент