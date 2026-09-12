Наш вратар се запъна - ще играе поне до 50 години
Колоротният пазарзжиклия се оказа костелив орех
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Колоротният пазарзжиклия се оказа костелив орех
Бе Жоро Петков не можем, призна специалистът
Георги Петков отнесе 1 мач заради бутилка
Дисципът не ги лиши от състезателни права
Вратарят обеща така игра и срещу Словения
Легендарният вратар ще се опита да помогне на националите
Ако шефовете приемат пари от "Левски", за да бием "Лудогорец", няма да ги върнем, обяви в интервю за "Гонг" вратарят Георги Петков. Той обяви, че на "...
След 13 г. битка с болестта Петков започва втори живот Ново сърце дава шанс на Георги Петков да не се раздели не само с музиката, но и с живота си. В...