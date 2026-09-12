Всичко за Георги Петков

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Георги пее арии с ново сърце

Георги пее арии с ново сърце

След 13 г. битка с болестта Петков започва втори живот Ново сърце дава шанс на Георги Петков да не се раздели не само с музиката, но и с живота си. В...

10 декември | 22:25
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