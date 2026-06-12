Дъщерята на легендарен треньор на "сините" купи акции със заем
Дъщерята на един от легендарните играчи и треньори на "Левски" Георги Пачеджиев просълзи хората на "Георги Аспарухов" днес. Дамата се появи и стана ед...
Следете всички новини, анализи и коментари за Георги Пачеджиев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Дъщерята на един от легендарните играчи и треньори на "Левски" Георги Пачеджиев просълзи хората на "Георги Аспарухов" днес. Дамата се появи и стана ед...