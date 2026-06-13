Състезател по мотокрос сменя Цветанов като депутат
Георги Недев е областен координатор на младежката организация на ГЕРБ във Велико Търново
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Георги Недев е областен координатор на младежката организация на ГЕРБ във Велико Търново
"КЕВР успя да запази независимостта си и да постави правилните условия на своята дейност в това време на промени в енергетиката, както и да придобие к...
Всяка победа обикновено е последица от редица поражения. Мисълта е на испанския драматург Александър Касон, но не е известно вдъхновението, довело го...
Разработили сме програма за всички 11 микрорайона на територията на „Одесос", заяви по време на среща с пенсионери кандидатът за районен кмет от ПП ГЕ...
Георги Недев, зам.-председател на Комисията за наблюдение на КЕВР и член на комисията по енергетика в НС - Г-н Недев, от мнозинството ясно заявиха, ч...