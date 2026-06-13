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Треньорът, който цепи мрака

Треньорът, който цепи мрака

Всяка победа обикновено е последица от редица поражения. Мисълта е на испанския драматург Александър Касон, но не е известно вдъхновението, довело го...

28 октомври | 22:05
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