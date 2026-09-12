Георги Мишев: Всички ние сме сбор от сюжети
„Мир на кумирите ни“ е новият роман на големия писател
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„Мир на кумирите ни“ е новият роман на големия писател
Георги Мишев работи върху продължението на „Мир на страха ни“
Тази година министърът на културата Вежди Рашидов награди със "Златен век" - огърлие писателя и сценарист Георги Мишев
На церемония в Софийската опера и балет кметът на София Йорданка Фандъкова връчи Специалната награда на София за цялостен принос в областта на култура...
За десети път община град Добрич ще връчи националната литературна награда "Йордан Йовков" и тази година тя ще бъде дадена на писателя Георги Мишев –...