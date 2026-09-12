Драмата с допинга на Йомов е пълна! Отговорът на ЦСКА
По-рано изтече информация за четиригосишно наказание
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По-рано изтече информация за четиригосишно наказание
Георги Йомов с тежка травма
София. На вчерашната тренировка на "Левски" се включи младокът Георги Йомов. Той е наследник на бившия футболист на "сините" от 80-те години Тодор Бар...